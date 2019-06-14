"Торонто" впервые в истории стал чемпионом НБА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Команда "Торонто" Рэпторс" стала новым чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В шестом матче серии ее игроки одержали победу над действующим победителем соревнования клубом "Голден Стэйт Уорриорз" на его площадке – 114:110 (33:32, 27:25 26:31, 28:22).

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 4-2 в пользу "Торонто".

В плей-офф команда "Торонто" пробилась, став второй в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Баскетболисты "Голден Стэйт", в свою очередь, выиграли Западную конференцию.