"Рубин" расстался с четырехкратным чемпионом России Бухаровым

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" не стал продлевать контракт с нападающим Александром Бухаровым, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта", - говорится в сообщении.

Бухаров пришел в "Рубин" в 2003 году, а дебютировал за основную команду в 2005 году. Всего он сыграл за "Рубин" 110 матчей, забил 37 мячей.

С 2010 по 2014 год он выступал за петербургский "Зенит", а в 2014 году - за махачкалинский "Анжи". С 2014 по 2018 год футболист играл за "Ростов". В июле 2018 года он вернулся в "Рубин", подписал однолетний контракт.

Бухаров – четырехкратный чемпион России. По два раза он выиграл чемпионат с "Рубином" (2008, 2009) и "Зенитом" (2010, 2011/12).