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Украинский футболист Ордец перешел в московское "Динамо"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" подписало контракт с украинским защитником Иваном Ордецом, сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Соглашение рассчитано на три года.

Ордец - воспитанник "Шахтера", за основной состав которого он выступал с 2014 года. Вместе с "Шахтером" он стал двукратным чемпионом Украины (2016/17, 2017/18), трёхкратным обладателем Кубка Украины (2015/16, 2016/2017, 2017/18) и обладателем Суперкубка Украины (2017). Ранее 26-летний футболист играл за мариупольский "Ильечевец".

футбол ФК Динамо Москва

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