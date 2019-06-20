ЦСКА расстался с очередным баскетболистом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и воспитанник армейцев центровой Александр Ганькевич приняли решение не продлевать сотрудничество, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба в четверг.

"Центровой Александр Ганькевич (23 года, 201 см) покидает наш клуб по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

В ближайшее время баскетболист подпишет контракт с одним из клубов Единой лиги ВТБ

Ганькевич - воспитанник спортшколы ЦСКА. Он прошел путь от команды детско-юношеской баскетбольной лиги до основы, успев дебютировать в Евролиге. Он провел шесть сезонов в ЦСКА-2, сыграв за дубль 181 матч (10,3 очка, 6,1 подбора, 1,2 перехвата).

С 2015 года (за исключением сезона-2017/18 в ЦСКА-2) Ганькевич выступает на правах аренды за клубы Суперлиги-1. Он успел отметиться в "Урале", "Спартаке-Приморье" и "Темпе-СУМЗ-УГМК", "зарекомендовав себя как один из самых ярких и стабильных молодых игроков турнира".

В минувшем сезоне средние показатели центрового составили 12,2 очка, 6,5 подбора и 1,2 перехвата.

Под занавес сезона, завершившегося триумфом армейцев, руководство ЦСКА анонсировало обновление состава команды. Слова не разошлись с делом: клуб, в частности покинули Нандо де Коло, Семен Антонов.

В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл Евролигу, Единую лигу ВТБ.