Главный тренер "Аякса" продлил контракт с клубом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Амстердамский "Аякс" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Эриком тен Хагом, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

Срок действия контракта рассчитан до 30 июня 2022 года.

Тен Хаг тренирует "Аякс" с декабря 2017 года. Под его руководством "Аякс" стал чемпионами Голландии в сезоне-2018/19, а также выиграли национальный кубок. В Лиге чемпионов сезона-2018/2019 "Аякс" дошел до полуфинала. В 1/8 финала "Аякс" выбил мадридский "Реал", в 1/4 финала прошел туринский "Ювентус", а в полуфинале уступил "Тоттенхэму", пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени ответного матча.