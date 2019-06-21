Льоренте ушел из "Реала" в "Атлетико"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Атлетико" объявил о приобретении испанского полузащитника Маркоса Льоренте.

Контракт с 24-летним футболистом, как сообщается на сайте "Атлетико", рассчитан на пять лет. В "Атлетико" он перешел из мадридского "Реала"

По пути к взрослой карьере Льоренте прошел ряд молодежных команд, пока не попал в систему мадридского "Реала". Здесь он начал выступать сначала за молодежную команду "Реала", затем – за вторую команду, а с 2015 года – за основной состав (с арендой в 2016-2017 гг в "Алавесе".

За последние два сезона провел в составе "Реала" 36 матчей, забив два мяча.

Выступая за "Реал", Маркос Льоренте обзавелся титулами. По два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, по разу – Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.