Воспитанник дортмундской "Боруссии" Пауревич покинул "Уфу"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Хорватский полузащитник футбольного клуба "Уфа" Иван Пауревич продолжит карьеру в Германии.

"ФК "Уфа" и клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен" договорились о трансфере полузащитника Ивана Пауревича", - говорится в сообщении пресс-службы клуба из столицы Башкортостана.

Пауревич перешел в "Уфу" летом 2014 года из дюссельдорфской "Фортуны". Вторую половину 2016 года он отыграл за английский клуб "Хаддерсфилд", а зимой Пауревич вернулся в "Уфу".

"За наш клуб хорватский полузащитник провел 133 матча и забил 13 голов", - отмечается в сообщении.

Пауревич является воспитанником дортмундской "Боруссии", но за основной состав клуба не играл.