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Триумфатор Лиги чемпионов с "Ливерпулем" Бенитес возглавил клуб из Китая

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный тренер Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского клуба "Далянь Ифан".

Об этом 59-летний специалист написал в своем твиттере.

К сообщению прикреплена видеонарезка кадров, на которых Бенитес позирует с трофеями, выигранными его командами. Среди них – кубок Лиги чемпионов УЕФА, который испанец выиграл в 2005 году, будучи главным тренером английского "Ливерпуля". С этой же командой он по разу стал обладателем Суперкубка УЕФА (в матче за трофей команда взяла верх над обладателем Кубка УЕФА московским ЦСКА), Кубка Англии, Суперкубка Англии.

Кроме того, с "Валенсией" Бенитес выиграл Кубок УЕФА и дважды чемпионат Испании, с "Интером" - клубный чемпионат мира и Суперкубок Италии, с "Наполи" - Кубок Италии и Суперкубок Италии, с "Челси" - Лигу Европы УЕФА.

"Далянь Ифан" является представителем Суперлиги чемпионата Китая. Сейчас команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

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