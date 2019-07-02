Новосельцев и Цаллагов перешли из "Зенита" в "Сочи"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Защитники петербургского "Зенита" Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев перешли в футбольный клуб "Сочи", которому в следующем сезоне предстоит дебют в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Футбольные клубы "Зенит" и "Сочи" сегодня окончательно согласовали переходы двух игроков: защитников Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Воспитанник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов минувший сезон провел в аренде в казанском "Рубине", появившись на поле 16 раз в рамках игр РПЛ.

Выпускник СДЮСШОР "Химки" Иван Новосельцев также на правах аренды выступал ранее за "Анжи" и "Ростов", проведя 20 матчей в РПЛ и забив в них 1 мяч.