Поиск

Новосельцев и Цаллагов перешли из "Зенита" в "Сочи"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Защитники петербургского "Зенита" Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев перешли в футбольный клуб "Сочи", которому в следующем сезоне предстоит дебют в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Футбольные клубы "Зенит" и "Сочи" сегодня окончательно согласовали переходы двух игроков: защитников Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Воспитанник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов минувший сезон провел в аренде в казанском "Рубине", появившись на поле 16 раз в рамках игр РПЛ.

Выпускник СДЮСШОР "Химки" Иван Новосельцев также на правах аренды выступал ранее за "Анжи" и "Ростов", проведя 20 матчей в РПЛ и забив в них 1 мяч.

футбол

Новости по теме

Новости

Футболист "Спартака" Зе Луиш перешел в "Порту"

Футболист "Спартака" Зе Луиш перешел в "Порту"

Кузнецова проиграла в первом круге "Уимблдона"

Кузнецова проиграла в первом круге "Уимблдона"

ЦСКА впервые в истории приобрел немецкого баскетболиста

Россиянин Панарин перешел в клуб НХЛ "Рейнджерс"

Первая ракетка России Касаткина проиграла на старте "Уимблдона"

Бобровский подписал семилетний контракт с "Флоридой"

Медведев вышел во второй круг "Уимблдона"

"Зенит" расторг контракт с полузащитником Клаудио Маркизио

"Зенит" расторг контракт с полузащитником Клаудио Маркизио

Первая ракетка России Хачанов вышел во второй круг "Уимблдона"

Первая ракетка России Хачанов вышел во второй круг "Уимблдона"

Богдан Киселевич вернулся из НХЛ в ЦСКА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');