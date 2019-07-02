Победитель юношеского ЧЕ азербайджанец Шейдаев стал игроком московского ФК "Динамо"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.

"Шейдаев переходит в "Динамо" на правах свободного агента и становится шестым новичком летней трансферной кампании бело-голубых. Срок соглашения Рамиля с бело-голубыми составляет один год", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

В прошедшем сезоне Шейдаев выступал за самарские "Крылья Советов", контракт с которыми у него закончился.

Шейдаев выступает на позиции форварда, является игроком сборной Азербайджана, чьи цвета защищает с 2016 года. В 2013 году Шейдаев становился чемпионом Европы в составе сборной России U-17.

"В категории U-19 он с 12 голами не только был лучшим бомбардиром отборочного и финального этапов чемпионата Европы, но и установил новый рекорд результативности в данной возрастной категории", - говорится в сообщении.

Ранее в "Динамо" перешли защитники Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Игорь Калинин (все - Россия), Иван Ордец (Украина), полузащитник Себастьян Шиманьский (Польша).