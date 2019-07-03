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Защитник Козлов перешел в "Ростов"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Защитник Алексей Козлов перешел в футбольный клуб "Ростов".

"32-летний защитник подписал контракт с нашим клубом. Мы приветствуем Алексея Козлова в составе "Ростова" и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке!" - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

В прошлом сезоне футболист выступал в "Динамо", провел за клуб 23 матча и забил 1 мяч.

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