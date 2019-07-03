Защитник Козлов перешел в "Ростов"
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Защитник Алексей Козлов перешел в футбольный клуб "Ростов".
"32-летний защитник подписал контракт с нашим клубом. Мы приветствуем Алексея Козлова в составе "Ростова" и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке!" - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".
В прошлом сезоне футболист выступал в "Динамо", провел за клуб 23 матча и забил 1 мяч.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г.
Алексей Козлов – игрок "Ростова"
32-летний защитник подписал контракт с нашим клубом.https://t.co/hpKT1eHat8 pic.twitter.com/Zhm9xwKzYV