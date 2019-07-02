"Тоттенхэм" обновил трансферный рекорд клуба

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тоттенхэм" (Англия) заключил контракт с полузащитником сборной Франции и "Лиона" Танги Ндомбеле.

"Клуб "Лион" сообщает, что Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм". Сумма трансфера - 60 млн евро плюс возможные 10 млн бонусов", - говорится в сообщении пресс-службы французского клуба

В официальном твиттере "Тоттенхэма" также подтверждается переход француза.

Срок действия контракта не называется, но по данным британских СМИ, он составит пять лет.

Таким образом, "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд. Ранее самым дорогим подписанием был защитник Давинсон Санчес, купленный у голландского "Аякса" за 46,6 млн евро в 2017 году.

Переход Ндомбеле стал вторым трансфером "Тоттенхэма" в текущем межсезонье. Во вторник лондонский клуб сообщил о подписании 18-летнего футболиста "Лидса" Джека Кларка до 2023 года. При этом молодой полузащитник тут же отправился обратно в "Лидс" в годовую аренду.

Ндомбеле является воспитанником французского "Генгама", играл за "Амьен" и с 2017 года - за "Лион".