Поиск

"Тоттенхэм" обновил трансферный рекорд клуба

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тоттенхэм" (Англия) заключил контракт с полузащитником сборной Франции и "Лиона" Танги Ндомбеле.

"Клуб "Лион" сообщает, что Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм". Сумма трансфера - 60 млн евро плюс возможные 10 млн бонусов", - говорится в сообщении пресс-службы французского клуба

В официальном твиттере "Тоттенхэма" также подтверждается переход француза.

Срок действия контракта не называется, но по данным британских СМИ, он составит пять лет.

Таким образом, "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд. Ранее самым дорогим подписанием был защитник Давинсон Санчес, купленный у голландского "Аякса" за 46,6 млн евро в 2017 году.

Переход Ндомбеле стал вторым трансфером "Тоттенхэма" в текущем межсезонье. Во вторник лондонский клуб сообщил о подписании 18-летнего футболиста "Лидса" Джека Кларка до 2023 года. При этом молодой полузащитник тут же отправился обратно в "Лидс" в годовую аренду.

Ндомбеле является воспитанником французского "Генгама", играл за "Амьен" и с 2017 года - за "Лион".

футбол

Новости по теме

Новости

Шарапова снялась с "Уимблдона" при счете 0:5 в третьем сете

Шарапова снялась с "Уимблдона" при счете 0:5 в третьем сете
Допинг в российском спорте

ВАДА выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

ВАДА выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

Рублев вышел во второй круг "Уимблдона"

Павлюченкова уступила в первом круге "Уимблдона"

Футболист "Спартака" Зе Луиш перешел в "Порту"

Футболист "Спартака" Зе Луиш перешел в "Порту"

Кузнецова проиграла в первом круге "Уимблдона"

Кузнецова проиграла в первом круге "Уимблдона"

ЦСКА впервые в истории приобрел немецкого баскетболиста

Россиянин Панарин перешел в клуб НХЛ "Рейнджерс"

Первая ракетка России Касаткина проиграла на старте "Уимблдона"

Бобровский подписал семилетний контракт с "Флоридой"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');