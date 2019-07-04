Россия проиграла Испании в четвертьфинале женского ЧЕ по баскетболу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной России уступили национальной команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди женщин.

Результат встречи, прошедшей в Белграде, - 78:54 в пользу испанских баскетболисток.

Таким образом, сборная России выбывает из борьбы за медали, а Испания, действующий чемпион, вышла в полуфинал.

На групповом этапе сборная России заняла третье место в своем квартете и вышла в 1/8 финала, где одержала победу над Италией.

Чаще всех турнир выигрывала команда СССР – 21 раз. Три раза триумфатором становилась ее правопреемница, сборная России, столько же раз – Испания.