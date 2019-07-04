Поиск

Россия проиграла Испании в четвертьфинале женского ЧЕ по баскетболу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной России уступили национальной команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди женщин.

Результат встречи, прошедшей в Белграде, - 78:54 в пользу испанских баскетболисток.

Таким образом, сборная России выбывает из борьбы за медали, а Испания, действующий чемпион, вышла в полуфинал.

На групповом этапе сборная России заняла третье место в своем квартете и вышла в 1/8 финала, где одержала победу над Италией.

Чаще всех турнир выигрывала команда СССР – 21 раз. Три раза триумфатором становилась ее правопреемница, сборная России, столько же раз – Испания.

баскетбол

Новости по теме

Новости

Буффон вернулся в "Ювентус"

Буффон вернулся в "Ювентус"
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Из мужского разряда "Уимблдона" выбыл первый россиянин

Лэмпард возглавил "Челси"

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Первая ракетка России Хачанов вышел в третий круг "Уимблдона"

Андрей Аршавин вновь развелся

Медведев вышел в третий круг "Уимблдона"

Медведев вышел в третий круг "Уимблдона"

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');