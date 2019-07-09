Назван арбитр, который раньше всех начнет судить в матчах РПЛ-2019/20
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Петербургский арбитр Сергей Лапочкин назначен на матч открытия чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ)-2019/20 между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Первый матч первого тура пройдет в Туле 12 июля.
На остальные матчи тура назначены следующие рефери:
13 июля. "Урал" - "Уфа", арбитр Сергей Карасев (Москва);
"Спартак" - "Сочи", Владимир Москалев (Воронеж);
"Ростов" - "Оренбург", Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
14 июля. "Крылья Советов" - ЦСКА, Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
"Зенит" - "Тамбов", Алексей Еськов (Москва);
"Ахмат" - "Краснодар", Виталий Мешков (Дмитров).
15 июля. "Локомотив" - "Рубин", Михаил Вилков (Нижний Новгород).
По итогам предыдущего сезона чемпионом России стал "Зенит". На втором месте финишировал "Локомотив", на третьем - "Краснодар".