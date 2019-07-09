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Назван арбитр, который раньше всех начнет судить в матчах РПЛ-2019/20

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Петербургский арбитр Сергей Лапочкин назначен на матч открытия чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ)-2019/20 между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч первого тура пройдет в Туле 12 июля.

На остальные матчи тура назначены следующие рефери:

13 июля. "Урал" - "Уфа", арбитр Сергей Карасев (Москва);

"Спартак" - "Сочи", Владимир Москалев (Воронеж);

"Ростов" - "Оренбург", Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

14 июля. "Крылья Советов" - ЦСКА, Кирилл Левников (Санкт-Петербург);

"Зенит" - "Тамбов", Алексей Еськов (Москва);

"Ахмат" - "Краснодар", Виталий Мешков (Дмитров).

15 июля. "Локомотив" - "Рубин", Михаил Вилков (Нижний Новгород).

По итогам предыдущего сезона чемпионом России стал "Зенит". На втором месте финишировал "Локомотив", на третьем - "Краснодар".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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