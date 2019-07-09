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Занимающая 54-е место в рейтинге WTA Стрыцова вышла в полуфинал "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Барбора Стрыцова одержала победу над представительницей Великобритании Йоханной Конте в четвертьфинале турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Стрыцовой. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Стрыцова занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Конта – 18-е. Это была вторая их официальная встреча, счет по победам теперь 2-0 в пользу спортсменки из Чехии.

Стрыцова вышла в полуфинал турнира Большого шлема впервые в карьере. Борьбу за выход в финал она поведет с американкой Сереной Уильямс. К настоящему моменту счет по победам в личных встречах 3-0 в пользу представительницы США.

Другую полуфинальную пару составили Симона Халеп (Румыния) - Элина Свитолина (Украина).

теннис Уимблдон

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