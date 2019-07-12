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Состоялся первый гол в чемпионате России по футболу-2019/20

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК "Динамо" Мигель Кардозу стал автором первого гола чемпионата России-2019/20 среди команд премьер-лиги.

На 16-й минуте матча "Арсенал" – "Динамо" в Туле португалец с линии штрафной нанес точный удар, попав в верхний угол ворот.

Матчем "Арсенал" – "Динамо" открылась программа нового чемпионата.

Предыдущий чемпионат России выиграл петербургский "Зенит". В тройку призеров попали также московский "Локомотив" и ФК "Краснодар", занявшие второе и третье места соответственно.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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