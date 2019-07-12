Состоялся первый гол в чемпионате России по футболу-2019/20
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК "Динамо" Мигель Кардозу стал автором первого гола чемпионата России-2019/20 среди команд премьер-лиги.
На 16-й минуте матча "Арсенал" – "Динамо" в Туле португалец с линии штрафной нанес точный удар, попав в верхний угол ворот.
Вы только посмотрите на эту красотуhttps://t.co/cChqCEmrX1— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 12, 2019
Матчем "Арсенал" – "Динамо" открылась программа нового чемпионата.
Предыдущий чемпионат России выиграл петербургский "Зенит". В тройку призеров попали также московский "Локомотив" и ФК "Краснодар", занявшие второе и третье места соответственно.