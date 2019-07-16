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Футболист сборной Украины Малиновский перешел в итальянскую "Аталанту"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Аталанта" объявил о приобретении у бельгийского "Генка" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

На сайте "Аталанты", где сообщается о переходе, подробности сделки не указаны.

В "Генке" Малиновский выступал с 2016 по 2019 годы. В 135 матчах за этот клуб он забил 30 мячей и сделал 32 голевые передачи. В сезоне-2018/19 стал чемпионом Бельгии

До этого играл в украинских "Шахтере", "Севастополе", "Заре".

В сборной Украины он выступал с 2015 года. На его счету 2 гола и 5 результативных передач в 22 матчах национальной команды.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры о переходе Малиновского вел московский "Спартак".

футбол

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