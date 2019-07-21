На матче "Ростов" - "Спартак" за нарушения порядка задержали восемь человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Росгвардейцы в Ростове-на-Дону задержали восемь человек во время футбольного матча между командами "Ростов" и "Спартак", сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе ростовского управления Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, правопорядок и общественную безопасность в ходе субботней игры росгвардейцы обеспечивали вместе с коллегами из других правоохранительных органов.

Во время матча, добавили в Росгвардии, болельщики одной из команд зажигали файеры и петарды, о запрете использования которых были неоднократно предупреждены полицейскими.

Кроме того, один из болельщиков спровоцировал драку с контролером-распределителем из-за замечания. В Росгвардии сообщили, что сотрудниками службы были приняты меры для пресечения хулиганских действий, задержанных за нарушение правил поведения на спортивном объекте восемь человек передали сотрудникам полиции.

В воскресенье в РПЛ сообщили, что ряд болельщиков "Спартака" в ходе субботнего матча неоднократно использовал пиротехнику, часть которой была брошена в сторону стюардов. Как рассказали в Российской премьер-лиге, после игры полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей, фанатов, использовавших ее, задержали. Отмечается, что была совершена попытка отбить их, произошла потасовка. Инцидент локализовали с помощью ОМОНа.

Ранее член комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что намерен проверить законность жестких мер ОМОНа в Ростове в отношении болельщиков "Спартака". Так же он выложил ссылку на видео, на котором ОМОН избивает фанатов.

Матч "Ростов" - "Спартак" состоялся накануне в Ростове и закончился со счетом 2:2.