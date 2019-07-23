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"Челси" победил "Барселону" в Японии

"Челси" победил "Барселону" в Японии
Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Челси" со счетом 2:1 победил испанскую "Барселону" в товарищеском матче в Японии.

На 34-й минуте Тэмми Абрахам вывел "Челси" вперед, на 81-й Росс Баркли удвоил счет. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Иван Ракитич сократил отставание "Барселоны", но вскоре раздался финальный свисток.

В стартовом составе "Барселоны" на поле вышел ее новичок француз Антуан Гризманн. Был заменен в перерыве, как и весь стартовый состав в целом. Лионель Месси не играл.

В отличие от каталонцев, в "Челси" меняли игроков дозированно: во втором тайме поле постепенно покинули все полевые игроки. Место в составе сохранил только вратарь Кепа Аррисабалага.

В последний раз "Барселона" и "Челси" играли друг против друга весной 2018 года в 1/8 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (1:1 в гостях, 3:0 дома) сильнее оказалась "Барселона".

"Барселона" является действующим чемпионом Испании. "Челси" в чемпионате Англии-2018/19 финишировал третьим, но в этом же сезоне выиграл Лигу Европы.

футбол Челси ФК Барселона

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