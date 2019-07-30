Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список молодых игроков, которые, по версии организации, будут блистать в сезоне-2019/20.

В топ-50 молодых дарований вошли четыре футболиста, выступающие в клубах Российской премьер-лиги.

Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА - 21 год). "Сын десятиборца отлично проявил себя в российском чемпионате, а также в хорватской "молодежке". Вызов в первую сборную ждать себя не заставил", - так УЕФА характеризует полузащитника московского ЦСКА.

Иван Обляков (Россия, ЦСКА - 21 год). "Универсальный футболист, который может закрыть позицию опорного, вингера или крайнего защитника. Одно из открытий прошлого чемпионата России".

Матвей Сафонов (Россия, "Краснодар" - 20 лет). "Воспитанник академии "Краснодара" в минувшем сезоне вытеснил из ворот двух более опытных голкиперов. Новый Игорь Акинфеев?" - задались вопросом в УЕФА.

Хвича Кварацхелия (Грузия, "Рубин" - 18 лет). "Выступая на правах аренды за "Локомотив", в прошлом сезоне стал первым футболистом в чемпионате России, который родился в XXI веке. Новый сезон вингер начал с гола своему бывшему ("Локомотиву" - ИФ) клубу".

В список 50 талантов Европы вошли игроки, возраст которых не превышает 21 года.