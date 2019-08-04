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"Арсенал" выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 1:0 победили соперников из "Тамбова" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске, где тамбовский клуб, впервые вышедший в РПЛ по итогам прошлого сезона, проводит домашние матчи. Автор гола – Евгений Луценко, отличившийся на 13-й минуте.

У "Арсенала" теперь семь очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице. "Тамбов", набравший три очка, находится на 12-й строчке.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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