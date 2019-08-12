Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Он поднялся с девятого на восьмое место, а в обратном направлении проследовал его соотечественник Карен Хачанов.

Таким образом, Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира. Кроме того, обойдя Хачанова, он стал первой ракеткой России. Этого прогресса Медведев добился благодаря пройденной дистанции на турнире серии Masters в Монреале, где спортсмен дошел до финала (проиграл в нем испанцу Рафаэлю Надалю). В полуфинале он взял верх как раз над Хачановым.

Во главе рейтинга по-прежнему находится Новак Джокович (Сербия), вслед за ним идут Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия). С шестого на пятое место поднялся Кэй Нисикори (Япония), с седьмого на шестое – Александр Зверев (Германия). С пятого на седьмое место опустился Стефанос Циципас (Греция). В топ-10 попал, поднявшись с 11-го на десятое место, Фабио Фоньини (Италия).

В первой сотне рейтинга, помимо Медведева и Хачанова, находится Андрей Рублев, занимающий 70-е место.