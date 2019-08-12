"Ростов" победил "Крылья Советов" и поднялся на второе место в РПЛ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 1:0 выиграл у самарских "Крыльев Советов" в домашнем матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 33-й минуте в составе хозяев отличился Эльдор Шомуродов.

"Ростов" набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. На два очка он отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

Что касается "Крыльев Советов", они на 14-м месте, 3 очка.