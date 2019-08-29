"Зенит" взял в аренду полузащитника "Ахмата"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" объявил о приобретении футболиста грозненского "Ахмата" Владимира Хубулова.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Ахмат" достигли соглашения об аренде полузащитника", - говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

18-летний Хубулов является воспитанником владикавказского футбола. В 2018 году стал игроком "Ахмата". В молодежном первенстве России Хубулов провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же голевых передач.