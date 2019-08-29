"Спартак" - "Брага". Онлайн
Московский клуб проводит ответный матч за право сыграть на групповом этапе Лиги Европы
В первой встрече со счетом 1:0 победила "Брага"
Команды вышли на поле, сейчас игра начнется!
Дмитрий Комбаров, Джордан Ларссон и Гус Тиль (бывший и новые игроки "Спартака" соответственно) в одном ролике
Тиль и Ларссон приехали на игру с Брагой с тренировки. Играть сегодня не могут - не заявлены #Спартак #СпартакБрага pic.twitter.com/3Euozi0EGq— Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 29 августа 2019 г.
Если вы являетесь болельщиком "Зенита" и "Локомотива" одновременно, но попали сюда из любви к творчеству Владимира Нардина, ведущего эту трансляцию, то у меня для вас есть новость.
Нам в твиттере написал Саша Волошин. Мы присоединяемся к его пожеланиям!
("Спартак" вперед - только победа", написал он, если вдруг у вас, как и у меня не отображается с мобильника)
Спартак вперед-только победа— саша волошин (@sacha19601) 29 августа 2019 г.
Футболисты "Спартака" приехали на стадион. Готовность - словно в ожидании пит-стопа
#СпартакБрага "Спартак" приехал на матч с "Брагой". Больше всего оваций удостоился Шюррле pic.twitter.com/u4NLI0ANN2— СЭ Спартак (@spartak_se) 29 августа 2019 г.
Стартовый состав "Спартака" на сегодняшнюю игру:
🔴⚪ Состав красно-белых на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы!#СпартакБрага #ЛигаЕвропы #силавединстве pic.twitter.com/LDWl4wwugA— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 августа 2019 г.
Результат первой встречи, прошедшей в Португалии неделей ранее, - 1:0 в пользу "Браги"
Игра пройдет в Москве сегодня, ее начало - 20:15 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между московским "Спартаком" и португальской "Брагой"
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!