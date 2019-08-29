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"Спартак" - "Брага". Онлайн

Московский клуб проводит ответный матч за право сыграть на групповом этапе Лиги Европы

"Спартак" - "Брага". Онлайн
Фото: EPA/Vostocl-photo

В первой встрече со счетом 1:0 победила "Брага"

Команды вышли на поле, сейчас игра начнется!

Дмитрий Комбаров, Джордан Ларссон и Гус Тиль (бывший и новые игроки "Спартака" соответственно) в одном ролике

Если вы являетесь болельщиком "Зенита" и "Локомотива" одновременно, но попали сюда из любви к творчеству Владимира Нардина, ведущего эту трансляцию, то у меня для вас есть новость.

Нам в твиттере написал Саша Волошин. Мы присоединяемся к его пожеланиям!

("Спартак" вперед - только победа", написал он, если вдруг у вас, как и у меня не отображается с мобильника)

Футболисты "Спартака" приехали на стадион. Готовность - словно в ожидании пит-стопа

Стартовый состав "Спартака" на сегодняшнюю игру:

Результат первой встречи, прошедшей в Португалии неделей ранее, - 1:0 в пользу "Браги"

Игра пройдет в Москве сегодня, ее начало - 20:15 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между московским "Спартаком" и португальской "Брагой"

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига Европы УЕФА

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