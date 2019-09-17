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В РФС объяснили процедуру расторжения контракта "Краснодара" с Мамаевым

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов заявил, что заявление "Краснодара" о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым планируется рассмотреть до конца сентября, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Дата рассмотрения дела пока неизвестна, выяснится в ближайшее время. Мы хотим завершить процедуру до конца сентября. Палата назначит дату рассмотрения дела, если какая-то из сторон не сможет явиться, будут просить о переносе. Сейчас мы пытаемся понять, как известить игрока и, соответственно, назначим дату", - отметил Березов.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

Во вторник футболисты вышли на свободу.

Александр Кокорин Павел Мамаев

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