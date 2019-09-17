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Нурмагомедов рассказал о дальнейших планах в карьере

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье и защиты титула не планирует завершать карьеру.

"В этом бою (против Порье - ИФ) я очень хорошо восстановился, подрался, чувствовал себя хорошо физически. Мы с отцом это часто обсуждаем, его пик физической формы был примерно в 32 года, после 33-х лет он чувствовал себя на спаде. Он говорит, что года два мне еще можно драться, а когда он увидит на тренировках мои минусы, он мне скажет об этом", - заявил Нурмагомедов в эфире Первого канала.

"Сейчас я провел 28 боев, когда будет 30 поединков - было бы хорошо. Минимум три-четыре боя еще надо провести", - добавил он.

7 сентября Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок прошел в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Бой завершился в третьем раунде после удушающего приема в исполнении россиянина. Первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова. Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках.

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул в октябре 2018 года в США в поединке с ирландцем Конором Макгрегором - в четвертом раунде удушающим приемом. После того боя россиянин и члены его команды приняли участие в потасовке с членами команды Макгрегора.

Хабиб Нурмагомедов

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