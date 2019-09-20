РФС не позволил "Зениту" внести Кокорина в заявку

Футболист Александр Кокорин во время прохождения медосмотра Фото: Вячеслав Евдоким/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" не сможет внести нападающего Александра Кокорина в заявку вне трансферного окна, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

На сайте РФС поясняется, что в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение о регистрации принимается с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований. К Кокорину это исключение не относится, так как у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи документов (16 сентября 2019 года).

Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак раскритиковал решение РФС по Кокорину.

"Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания, так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола", - написал Семак в инстаграме.

"Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола", - посетовал главный тренер "Зенита".

Однако в настоящее время пост недоступен. В аккаунте появилась новая запись, из которой следует, что прошлый пост был удален.

"Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки", - написал Семак.

17 сентября Александр Кокорин, его брат Кирилл и нападающий Павел Мамаев вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил в тот день адвокат Кокорина Юрий Падалко, накануне футболист заключил новый контракт с "Зенитом".

20 сентября стало известно, что Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.