"Ахмат "и "Крылья Советов" сыграли вничью в 10-м туре премьер-лиги
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Матч десятого тура чемпионата Российской премьер-лиги между грозненским "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов" завершился вничью.
Результат встречи, прошедшей в Грозном, - 1:1.
На 27-й минуте Андрес Понсе вывел "Ахмат" вперед, на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте Максим Карпов сравнял счет.
Команды являются соседями по турнирной таблице: "Ахмат" занимает 12-е место (9 очков), "Крылья Советов" - 13-е (8).