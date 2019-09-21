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"Ахмат "и "Крылья Советов" сыграли вничью в 10-м туре премьер-лиги

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Матч десятого тура чемпионата Российской премьер-лиги между грозненским "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Грозном, - 1:1.

На 27-й минуте Андрес Понсе вывел "Ахмат" вперед, на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте Максим Карпов сравнял счет.

Команды являются соседями по турнирной таблице: "Ахмат" занимает 12-е место (9 очков), "Крылья Советов" - 13-е (8).

футбол РПЛ Ахмат Крылья Советов

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