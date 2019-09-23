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ИААФ отказала выдать нейтральный статус чемпионке ОИ Чичеровой

Это связано с перепроверкой базы данных московской лаборатории

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой в выдаче нейтрального статуса в связи с перепроверкой базы данных московской лаборатории.

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Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), по этой причине отказы получили в общей сложности 13 россиян.

"Причиной отказов указаны ведущиеся в отношении данных спортсменов расследования, связанные с перепроверкой базы LIMS московской лаборатории. В решениях указано, что в рамках ведущихся расследований, возможно, потребуется перепроверка проб данных спортсменов", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Помимо Чичеровой, в этот список попали Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом), Антонина Кривошапка (400 м), Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Максим Якушев (3000 м с/п), Елена Лашманова (спортивная ходьба), Екатерина Завьялова (800, 1500 м).

"Наличие в прошлом дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил указано в качестве отягчающих обстоятельств для получения нейтрального статуса для Анны Авдеевой, Анны Чичеровой, Екатерины Коневой, Екатерины Завьяловой и Александры Гуляевой", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще несколько атлетов получили отказ по другой причине.

"Александре Ярышкиной (прыжок в высоту), Наталье Погребняк (100, 200 м), Анастасии Витюговой (метание диска) было отказано из-за недостаточного времени нахождения их в пуле. Информация касательно Павла Савина (400 м) требует дополнительной проверки", - говорится в сообщении.

легкая атлетика

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