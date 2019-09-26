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Глава РУСАДА заявил о давлении на него после неверной интерпретации его слов в L’Equipe

Глава РУСАДА заявил о давлении на него после неверной интерпретации его слов в L’Equipe
Глава РУСАДА Юрий Ганус
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус называет иск, поданный против него чувашскими спортсменами после интервью в L"Equipe, попыткой дискредитировать его имя.

"В этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора национального антидопингового агентства РАА "РУСАДА", - говорится в открытом письме Гануса, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".

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20 сентября сообщалось, что девять спортсменов подали иски на Гануса в Савеловский суд Москвы о защите чести и достоинства после интервью гендиректора РУАДА изданию L'Equipe. В тот же день Ганус признал, что в это интервью вкралась неточность.

"Могу сказать, действительно была определенная неточность. Это вопрос технического перевода терминологии по делу возможных нарушений в Чувашии", - сказал тогда Ганус, сообщив, что попросил L'Equipe дать опровержение.

"Я совершенно определенно не говорил о том, спортсменам Чувашии проводили переливание крови. И тому есть подтверждение. 20 сентября, прочитав интервью, я отметил не соответствующую формулировку L"Equipe возможных нарушений антидопинговых правил чувашскими спортсменами, которую я не произносил. (...) Таким образом, как законопослушный гражданин я выполнил свой долг, обращаю внимание - до объявления о существующих исках в мой адрес", - говорится в открытом письме Гануса

"Я не понимаю требований заявителей, в том числе и по той причине, что в ходе интервью я не назвал ни одной ФИО спортсмена, по которым заведены дела. И что еще более не понятно, так это высказывания и требования главного тренера по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданина Н.А. Панфилова, который должен был знать о том, что я публично опроверг информацию о том, что спортсменам Чувашии проводили переливание крови в интервью, данном ранее изданию L"Equipe, о чем есть видеоподтверждение моей пресс-конференции. И господин Панфилов не мог об этом не знать", - утверждает гендиректор РУСАДА.

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"Таким образом, в этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора национального антидопингового агентства РАА "РУСАДА", - подчеркивает он.

Ганус заявил, что обратится с заявлением во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), "в котором будет отражено в деталях системное давление на руководителя РУСАДА и, таким образом, на РУСАДА". Он подчеркнул, что знает "заказчиков" обвинений в его адрес и поставил в известность о сложившейся ситуации не только WADA, но и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее РУСАДА заявило о множественных случаях нарушения антидопинговых правил, выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии. Речь шла о 33 инцидентах, из которых 17 - на счету легкоатлетов. В сентябре в республиканском Минспорте сообщили о расследовании в отношении уже 68 атлетов.

Также в ведомстве сообщили, что в июне 2017 года в Чебоксарском училище олимпийского резерва сотрудниками полиции и РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения лекарственного препарата одному из спортсменов по медицинским показаниям вне соревновательного периода.

Кроме того, сообщалось, что по инициативе властей республики в Чувашии создана независимая группа экспертов во главе со спортивным юристом Артемом Пацевым, которые ведут расследование по фактам возможных нарушений антидопинга.

допинг РУСАДА

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