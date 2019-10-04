Прыгунья в длину Клишина не выступит на ЧМ из-за травмы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не сможет принять участие в ЧМ-2019 по легкой атлетике в Дохе.

"Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков", - сказала Клишина, слова которой приводит пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пятницу.

"Важнее сейчас, плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт", - сказала спортсменка.

В квалификации в прыжке в длину, которая пойдет в субботу выступит только одна российская спортсменка, Елена Соколова.

В настоящее время в активе российской команды три медали: по золоту завоевали Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Мария Ласицкене (прыжок в высоту), серебро – Сергей Шубенкой (бег на 110 м с барьерами).

Чемпионат мира-2019 проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. Все они получили соответствующее разрешение от IAAF.