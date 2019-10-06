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"Краснодар" дома обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" в матче 12 тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч закончился со счетом 2:1. В составе "Краснодара" голами отметились Маркус Берг (3 минута) и Сергей Петров (20 минута). За "Спартак" забил Джордан Ларссон (45 минута).

На 88 минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Краснодара" Кайо. В составе "Спартака" на 90+3 минуте был удален Георгий Джикия.

Для "Спартака" этот матч стал первым после отставки главного тренера Олега Кононова: команду готовил врио главного тренера Сергей Кузнецов.

"Краснодар" имеет в активе 26 очков и делит лидерство с "Зенитом", "Локомотивом" и "Ростовом". "Спартак" находится на 12 месте, набрав 14 очков.

Следующий матч "Краснодар" проведет 20 октября и на выезде сыграет с московским "Динамо". "Спартак" 19 октября сыграет на своем поле с казанским "Рубином".

ФК Спартак ФК Краснодар футбол РПЛ

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