Гимнастка Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях на ЧМ в Штутгарте

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова занята третье место в вольных упражнениях на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

За свое выступление Мельникова получила 14,066 балла. Первое место заняла американка Симона Байлз с результатом 15,133 балла, серебро взяла ее соотечественница Суниса Ли, набравшая 14,133 балла.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ, второе место занял его соотечественник Артур Далалоян.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит с 4 по 13 октября.