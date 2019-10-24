Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь российская команда занимает 37-е место, тогда как в предыдущей версии рейтинга располагалась пятью строчками ниже.

Прогрессу российской национальной команды в рейтинге способствовало ее успешное выступление в отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года. 10 октября россияне разгромили сборную Шотландии (4:0), 13 октября – команду Кипра (5:0).

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. Вслед за ней в первой десятке располагаются Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания, Аргентина, Колумбия.