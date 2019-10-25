"Сочи" прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сочи" нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась проигрышем хозяев со счетом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Победа над "Адмиралом" позволила "Сочи" прервать серию поражений, составившую восемь матчей. В последний раз до этого "Сочи" выиграл 4 октября, когда взял вверх над омским "Авангардом" (4:3, вырвав победу в овертайме).

Сейчас "Сочи" занимает 10-е место в Западной конференции лиги (17очков). "Адмирал" - на шестом место Восточной конференции (25).