"Спартак" проиграл "Арсеналу" в чемпионате России по футболу

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:1 уступили тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

На 16-й минуте ворота "Спартака" поразил Евгений Луценко.

Матчем "Спартак" – "Арсенал" завершилась программа 15-го тура РПЛ, а вместе с этим – первого круга турнира. Во главе турнирной таблицы находится петербургский "Зенит" - 33 очка, второе и третье места занимают "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Локомотив" (Москва) - по 30. "Арсенал", набрав 19 очков, занимает шестое место. "Спартак", у которого 18 очков – на девятом месте.

Поражение от "Арсенала" стало первым для "Спартака" под руководством Доменико Тедеско, возглавившего команду 14 октября. С тех пор "Спартак" сыграл вничью (0:0) с казанским "Рубином" и разгромил (3:0) московский "Локомотив" в чемпионате России, а также победил (2:1) "Ростов" в Кубке России.