Колобков опроверг изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории

Министр спорта РФ Павел Колобков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - База данных московской антидопинговой лаборатории, переданная экспертам Всемирной антидопинговой лаборатории (ВАДА), не подвергалась взлому и этими данными не манипулировали, заявил министр спорта РФ Павел Колобков на пресс-конференции в четверг.

"Я считаю, что это вопрос к экспертам. Там никаких удалений не было, наши эксперты утверждают, что этого не было. Манипуляций, как говорит глава РУСАДА Юрий Ганус, не было. Проблема техническая, связана с работой самой системы. На ближайшей встрече компьютерных экспертов эти вопросы будут объяснены", - сказал Колобков.

23 сентября стало известно, что эксперты ВАДА нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. ВАДА дало российским спортивным властям три недели на предоставление объяснений.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на участии россиян в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. "Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал Ганус "Интерфаксу".

8 октября Колобков сообщил, что российская сторона направила в ВАДА разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила ВАДА неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.