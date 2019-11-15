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Исполком WADA получит доклад с рекомендациями по РУСАДА 17 ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Члены комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства в ближайшее воскресенье обсудят итоги встречи с российскими экспертами, посвященной теме манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, переданными ранее WADA, сообщил немецкий телеканал ARD.

"Глава комитета по соответствию, член исполкома WADA Джонатан Тейлор считает данные московской лаборатории недостоверными и неполными и утверждает, что в них были внесены некоторые изменения. Теперь эксперты WADA встретятся с российскими экспертами, после чего в комитет по соответствию будет направлен доклад. Члены комитета соберутся в ближайшее воскресенье (17 ноября) для обсуждения и дадут свои рекомендации исполкому WADA в этот же день", - говорится в сообщении.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которую им ранее передали для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на участии россиян в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. "Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал Ганус "Интерфаксу".

8 октября министр спорта Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в WADA разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Позднее российская сторона представила WADA дополнительные разъяснения.

7 ноября Колобков заявил, что база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.

РУСАДА ВАДА

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