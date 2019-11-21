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Россиянин Джикия вошел в топ-100 игроков отборочной кампании Евро-2020

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал алгоритм, определяющий лучших игроков отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Как следует из данных, обнародованных на сайте УЕФА, место в числе 100 лучших игроков нашлось защитнику сборной России Георгию Джикии. В этом рейтинге он разместился на 69-й позиции, набрав 956 очков. На 106-м месте полузащитник Денис Черышев (806), на 163-м – защитник Федор Кудряшов (669).

Лучшим игроком стал нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай (2607), второе место занял его партнер по команде полузащитник Френки де Йонг (2518), третье – вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд (2401).

Сборная России завоевала путевку в финальную стадию чемпионата Европы, заняв второе место в своей группе. Она выиграла восемь матчей, проиграла два – оба – Бельгии.

футбол Евро-2020

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