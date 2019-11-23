Японский фигурист Ханю выиграл домашний этап Гран-при
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Японский фигурист Юдзуру Ханю стал первым на шестом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
По сумме двух программ спортсмен набрал 305,05 балла. Вторым стал француз Кевин Эймоз с результатом 250,02 балла, тройку лидеров замкнул спортсмен из Канады - Роман Садовский, набравший 247,50 балла.
Россиянин Сергей Воронов расположился на четвертой строчке турнира с результатом 239,05 балла.
Шестой этап Гран-при проходит в японском Саппоро с 22 по 24 ноября.