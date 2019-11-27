Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) может быть приостановлена или аннулирована, если ВФЛА не представит "дорожную карту" по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство, заявил министр спорта Павел Колобков.

"Если дорожная ката не будет исполнена и не решен вопрос о проведении досрочных выборов руководства, то на следующем заседании Комиссии по аккредитации, которая может собраться в срочном порядке, будет рассмотрен вопрос о приостановлении ли лишении аккредитации этой организации". - цитирует пресс-служба Минспорта Колобкова.

Он добавил, что Минспорта будет "еженедельно контролировать ход ее исполнения".

23 ноября пост президента ВФЛА оставил Дмитрий Шляхтин. Исполняющим обязанности стала глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. Они были обвинены в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место своего пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября министр спорта Павел Колобков сообщил, что комиссия по аккредитации Минспорта примет решение о дальнейшей судьбе ВФЛА 27 ноября.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости проведения реформы ВФЛА.

13 мая 2019 года глава РУСАДА Юрий Ганус распространил письмо, в котором предлагал схему реформирования ВФЛА, отстранение Шляхтина и всего руководства федерации, а также создание международной комиссии по восстановлению, в которую бы входили представители российской и международной федераций. В эту комиссию предлагалось также ввести авторитетных спортсменов, не имевших в прошлом проблем с допингом.