Четыре француза стали лучшими в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону

Лучшим из россиян оказался Матвей Елисеев с восьмым временем

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Дистанцию 20 км он преодолел за 53 минуты 11,9 секунды, допустив один неточный выстрел.

Места со второго по четвертое заняли также французы. Вторым стал Симон Детье, уступивший победителю 12,7 секунды с одним промахом. Третье время показал Кентен Фийон Майе, который с тремя промахами проиграл Фуркаду 1 минуту 50,8 секунды. Четвертым стал Эмильен Жаклен: два неточных выстрела и 2 минуты 17,8 секунды отставания от первого места.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший восьмое место. Он допустил один промах и проиграл Фуркаду 2 минуты 54,6 секунды.

Остальные представители России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 9.Александр Логинов (2 промаха), 11.Евгений Гараничев (2), 14.Антон Бабиков (0), 39.Дмитрий Малышко (4), 50.Эдуард Латыпов (5), 87.Никита Поршнев (7).