МОК примет решение по российскому спорту после вердикта ВАДА

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет примет решение о проведении международных соревнований в России после того, как свой вердикт вынесет исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне

"Я не хочу сейчас спекулировать по поводу будущих соревнований в России, у меня информации по решению ВАДА, которое станет известно 9 декабря. Нам нужно подождать. Затем, я надеюсь, что ВАДА все объяснит, на какие спортивные соревнования будет распространяться их запрет, а на какие нет", - сказал Бах.

"Нам нужно будет внимательно изучить, проанализировать решение ВАДА. Также нам нужно будет понять, каковы причины этих решений, и изучить собранные факты", - добавил он.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортсмены – в случае соответствующего решения – смогут выступить на летних ОИ-2020 в Токио только под нейтральным флагом. Так, как это было и на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит на заседании 9 декабря в Лозанне.