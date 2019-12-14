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Ближайший матч России и Финляндии пройдет на площадке канадских размеров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет на канадской площадке, сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

"Матч Кубка Первого канала Россия - Финляндия на "Газпром Арене" пройдет на площадке размером 26 на 60 м", - говорится в сообщении.

Канадская площадка - игровое поле размером 60 на 26 метров. Начиная с 2020 года, все чемпионаты мира под эгидой IIHF будут проводиться на площадках канадских размеров.

хоккей Россия Финляндия Кубок Первого канала

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