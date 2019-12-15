ФХР извинилась за путаницу в гимнах на Кубке Первого канала

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура, включили не тот гимн за несколько минут до старта игры сборных Чехии и Швеции в Москве.

"Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды", - говорится в сообщении.

Кубок Первого канала – второй, вслед за Кубком Карьяла, этап Еврохоккейтура. В субботу третий матч на домашнем этапе проведет сборная России – против Финляндии. Игра пройдет в Петербурге на "Газпром Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит". Начало – 16:00 мск.

Ранее россияне уступили Швеции (3:4) и выиграли у Чехии (4:3, победитель определился в серии буллитов).