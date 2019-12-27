Ганус назвал нереальной перспективу оспорить решения ВАДА в CAS

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что шансов оспорить решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) нет.

"По моему мнению, перспектив оспаривать эти решения (исполкома ВАДА -ИФ) в суде (CAS - ИФ) практически нет", - сказал Ганус журналистам.

"Придерживаясь критической позиции к решению наблюдательного совета и общего собрания учредителей РУСАДА, в связи с вероятными рисками и невозможностью влиять на них, я заявляю о критической значимости использования в ходе международного сотрудничества и, тем более, в ходе расследований принципов интеграции, транспарентности и доверия, на базе которых выстраивается работа новой РУСАДА", - сказал он.

"В любом случае, это решение учредителей, к которым я отношусь с уважением", - подчеркнул Ганус.

По его словам, СAS может вынести решение по РУСАДА не раньше апреля 2020 года

"Пакет документов будет доставлен в офис ВАДА до 31 декабря. Потом готовится пакет, передается в суд и формируется дело. Рассмотрение может завершится в апреле - мае 2020 года, если не будет сложных технических экспертиз", - сказал Ганус.

"Если суд продлится далее Олимпиады 2020 года, то мы пропустим Игры в Китае и Франции (2022 и 2024 годов), так как санкции ВАДА вступят в силу сразу после решения суда", - добавил он.

Ранее Ганус заявил "Интерфаксу" о том, что направил официальное письмо РУСАДА в ВАДА о своем несогласии с решениями, принятыми исполкомом Всемирного антидопингового агентства.

9 декабря исполком ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Кроме этого, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Также Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Россия также будет лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря общее собрание РУСАДА приняло рекомендацию.