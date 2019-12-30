ПКР утвердил швейцарскую компанию для защиты интересов в CAS

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарская юридическая компания "Бонард Лоусон Женева" будет представлять интересы Паралимпийского комитета России (ПКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в свете решений Всемирного антидопингового агентства.

"30 декабря члены Исполкома ПКР по предложению Комитета по законодательству ПКР утвердили юридическую компанию "Бонард Лоусон Женева" для представления интересов ПКР в споре, имеющую положительный судебный опыт в области международного спортивного права", - говорится в сообщении пресс-службы ПКР в понедельник.

"Президенту ПКР Владимиру Лукину поручено сегодня подписать доверенность и уполномочить Доктора Фабриса Роберта Тиссота и других адвокатов юридической компанией "Бонард Лоусон Женева" представлять интересы ПКР", - отметили в пресс-службе.

В релизе говорится, что взаимодействие с "Бонард Лоусон Женева" по представлению интересов ПКР в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в споре между WADA и РУСАДА в CAS "закреплено за рабочей группой ПКР по обеспечению выполнения критериев Международного паралимпийского комитета (МПК), действующих после восстановления членства ПКР". Руководитель рабочей группы - председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Компания "Бонард Лоусон Женева" основана в 1998 году, она состоит из более чем 50 юристов и имеет офисы в Женеве, Лозанне, Ньоне, Шанхае, Париже, Люксембурге, Дубае и Гонконге. Компания регулярно представляет спортсменов, клубы и спортивные федерации в спортивных спорах, в частности, в арбитражных разбирательствах в Спортивном арбитражном суде (CAS) в соответствии с Кодексом об арбитраже, связанном со спортом (Кодекс CAS).

Юристы также участвуют в судебных разбирательствах в судебных органах Международной федерации футбола (FIFA) и в арбитражах перед Баскетбольным арбитражным трибуналом (BAT), а также перед Международным апелляционным судом (ICA), Международной автомобильной федерации (FIA Formula-1).

Ранее сообщалось, что интересы РУСАДА в CAS будет представлять швейцарская компания Schellenberg Wittmer. В свою очередь, Олимпийский комитет России (ОКР) задействует услуги Клода Рамони из швейцарской компании Libra Law.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Кроме этого, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Также Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Россия также будет лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря общее собрание РУСАДА приняло рекомендацию.

Как сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус "Интерфаксу", письмо о несогласии с санкциями было отправлено в ВАДА.