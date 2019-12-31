Россия - Германия. Онлайн

Теперь о грустном. А точнее - тревожном. Сборная России рискует не попасть в плей-офф. Ранее она продула Чехии (3:4) и США (1:3) и разгромила Канаду (6:0). В группе В россияне делят четвертое-пятое места как раз с немцами, набрав по 3 балла. У нас, правда, преимущество по дополнительным показателям. Но побеждать-то надо. Иначе - вылет.