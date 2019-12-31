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Россия - Германия. Онлайн

Матч с немцами на молодежном ЧМ по хоккею оказался центральным: у команд остался последний шанс попасть в плей-офф

Россия - Германия. Онлайн
Фото: PA/ТАСС

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии

Федерация хоккея, кстати, тоже поздравила с НГ!

Состав сборной России на игру!

Если вдруг у вас сломаются телевизор и радио одновременно, а ваши гаджеты не смогут вытягивать видеоролики, то с тезисами новогодней речи президента вы можете ознакомиться тут.

Кстати, да: сегодня - последний тур группового этапа.

В турнире принимают участие 10 команд, разделенные на две группы по пять сборных. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды обеих групп. Казалось бы, всего-то и надо: не стать последними. Но теперь это под вопросом. Вчера, кстати, последними и были.

Теперь о грустном. А точнее - тревожном. Сборная России рискует не попасть в плей-офф. Ранее она продула Чехии (3:4) и США (1:3) и разгромила Канаду (6:0). В группе В россияне делят четвертое-пятое места как раз с немцами, набрав по 3 балла. У нас, правда, преимущество по дополнительным показателям. Но побеждать-то надо. Иначе - вылет.

Ах да: с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все желания, которые вы будете проговаривать во время боя курантов, в следующем году сбылись!

Трансляцию для вас традиционно проведу я, Владимир Нардин.

Игра пройдет сегодня в Чехии и стартует в 17:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Германии!

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