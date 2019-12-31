Россия - Германия. Онлайн
Матч с немцами на молодежном ЧМ по хоккею оказался центральным: у команд остался последний шанс попасть в плей-офф
Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии
Федерация хоккея, кстати, тоже поздравила с НГ!
🎅🏼🎉 С наступающим! Пусть Новый год принесёт радость, успех во всех начинаниях — и, конечно, много отменного хоккея!— Хоккей России (@russiahockey) 31 декабря 2019 г.
Ну а вместо «Иронии судьбы» сегодня вечером встречаемся всей страной — и болеем за наших ребят на МЧМ ✊#снамироссия pic.twitter.com/NY6J3YED9K
Состав сборной России на игру!
🙌 Состав на завершающий матч группового этапа МЧМ. Изучаем и готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey) 31 декабря 2019 г.
⠀#снамироссия pic.twitter.com/46vpFCJAvS
Если вдруг у вас сломаются телевизор и радио одновременно, а ваши гаджеты не смогут вытягивать видеоролики, то с тезисами новогодней речи президента вы можете ознакомиться тут.
Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России https://t.co/FEFVGFlHo9— Интерфакс (@interfax_news) 31 декабря 2019 г.
Кстати, да: сегодня - последний тур группового этапа.
В турнире принимают участие 10 команд, разделенные на две группы по пять сборных. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды обеих групп. Казалось бы, всего-то и надо: не стать последними. Но теперь это под вопросом. Вчера, кстати, последними и были.
Теперь о грустном. А точнее - тревожном. Сборная России рискует не попасть в плей-офф. Ранее она продула Чехии (3:4) и США (1:3) и разгромила Канаду (6:0). В группе В россияне делят четвертое-пятое места как раз с немцами, набрав по 3 балла. У нас, правда, преимущество по дополнительным показателям. Но побеждать-то надо. Иначе - вылет.
Ах да: с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все желания, которые вы будете проговаривать во время боя курантов, в следующем году сбылись!
Трансляцию для вас традиционно проведу я, Владимир Нардин.
Игра пройдет сегодня в Чехии и стартует в 17:00 по московскому времени!
🎄Сегодня завершится не только год, но и групповой этап молодёжного чемпионата мира. Нашей команде предстоит встреча со сборной Германии.— Хоккей России (@russiahockey) 31 декабря 2019 г.
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Верим в отменный хоккей — и готовимся болеть, стартовое вбрасывание в 17:00 по мск
⠀#снамироссия pic.twitter.com/m7Cfo0oFqa
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Германии!