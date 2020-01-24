ФК "Млада Болеслав" анонсировал переход Комличенко в московский клуб

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский форвард чешского футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко может перейти в один из московских клубов, заявил спортивный директор чешской команды Йозеф Джинох.

"Российский футболист Николай Комличенко близок к тому, что покинуть "Младу", за который выступает с 2017 года, в один из московских клубов, выступающих в Российской премьер-лиге. Осталось уладить некоторые детали, а игроку пройти медосмотр", - говорится в сообщении.

"Николай сейчас изучает конкретное трансферное предложение. Он получил разрешение от клуба "Млада Болеслав" покинуть команду, этот вопрос решится в ближайшие дни. Мы тесно работаем с потенциальным клубом-покупателем, игроком и его агентством Sport Invest", - сказал Джинох.

Между тем, СМИ пишут, что тем самым московским клубом, куда должен перейти Комличенко, является "Динамо".

24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в сезоне-2018/19. Также он был признан лучшим легионером турнира. В октябре 2019 году он дебютировал за сборную России.